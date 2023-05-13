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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Экселсиор
Херенвен - Экселсиор: обзор матча 13 мая 2023
Херенвен
13.05.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 0
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Экселсиор
Желтая карточка
П. Бохневич
90'
+3
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
О. Сахрауи
89'
Желтая карточка
Д. Брума
78'
76'
Замена
M. van Duinen
️️️️
М. Азаркан
73'
Желтая карточка
Р. Харчуш
Замена
Р. Каиб
️️️️
Ч. Наннели
71'
71'
Замена
Л. Лабру
️️️️
К. Гаудмейн
71'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
К. Дриух
66'
Желтая карточка
Р. Эль-Яакуби
Желтая карточка
Ч. Наннели
64'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
А. Колассен
61'
46'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Херенвен
35
Jesper van der Mark
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
29
Mike van Duinen
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
27
Реда Харчуш
ЦФ
3-2-3-3
25
Брума
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
8
Тахири
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
25
Колассен
1
17
ван Хойдонк
3-3-1-3
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
3
Пири
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
92
Загре
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
6
Бас
7
Наннели
24
Каиб
24
Каиб
7
Наннели
25
Колассен
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
25
Колассен
11
Сахрауи
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
11
Сахрауи
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
17
Азаркан
29
29
17
Азаркан
24
Гаудмейн
7
Лабру
7
Лабру
24
Гаудмейн
24
Дриух
27
Харчуш
27
Харчуш
24
Дриух
Остались в запасе
Херенвен
Экселсиор
35
Jesper van der Mark
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
35
Jesper van der Mark
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Херенвен - Экселсиор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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