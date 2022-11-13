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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Камбур
Херенвен - Камбур: обзор матча 13 ноября 2022
Херенвен
13.11.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 1
Завершен
Камбур
36'
А. Сарр
82'
А. Тахири
10'
Д. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Камбур
Замена
А. Колассен
️️️️
С. Ольссон
90'
+4
Замена
J. van Aken
️️️️
М. Келерт
90'
88'
Замена
М. Брей
️️️️
Д. Якобс
88'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
Л. Бергсма
86'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
К. МакИнтош
Желтая карточка
А. Тахири
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Тахири
82'
Замена
Р. Каиб
️️️️
Р. Аль-Хадж
79'
68'
Замена
Р. Балк
️️️️
С. ван дер Ватер
38'
Желтая карточка
Л. Бергсма
ГОЛ! 1:1!
А. Сарр
Пас отдал
А. Тахири
36'
Желтая карточка
S. van Beek
34'
Желтая карточка
С. ван Хойдонк
34'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Якобс
Пас отдал
А. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
2-4-1-3
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
8
Тахири
10
Ольссон
22
Аль-Хадж
27
Келерт
22
9
Сарр
17
ван Хойдонк
3-3-1-2-1
13
Виржиния
3
МакИнтош
3
Тол
38
Бергсма
31
ван Вермескеркен
4
Худемакерс
24
Бангура
23
Якобс
18
ван дер Ватер
6
Паулиссен
19
Бур
22
Аль-Хадж
24
Каиб
24
Каиб
22
Аль-Хадж
10
Ольссон
25
Колассен
25
Колассен
10
Ольссон
27
Келерт
4
4
27
Келерт
38
Бергсма
7
Самбисса
7
Самбисса
38
Бергсма
23
Якобс
14
Брей
14
Брей
23
Якобс
18
ван дер Ватер
7
Балк
7
Балк
18
ван дер Ватер
3
МакИнтош
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
3
МакИнтош
Остались в запасе
Херенвен
Камбур
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Херенвен - Камбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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