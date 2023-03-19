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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Херенвен
Гронинген - Херенвен: обзор матча 19 марта 2023
Гронинген
19.03.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 26 тур
0 : 2
Завершен
Херенвен
27'
С. ван Хойдонк
40'
С. ван Хойдонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Херенвен
Замена
М. Халуш
️️️️
Т. Суслов
85'
79'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Т. Хайе
Замена
Л. ван Гелдерен
️️️️
Э. Ману
66'
66'
Замена
С. Ольссон
️️️️
Ч. Наннели
Замена
О. Антман
️️️️
Л. Дуарте
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
С. ван Хойдонк
27'
ГОЛ! 0:1!
С. ван Хойдонк
15'
Желтая карточка
Т. Хайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-1-2-3
34
Веррипс
15
Виллемс
3
Блокзийл
22
Серенсен
12
Балкер
8
Хове
45
Ману
25
Мяяття
9
Пепи
10
Суслов
6
Дуарте
3-3-3-2
27
ван Эвейк
4
Бохневич
6
ван Оттеле
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
19
Хайе
7
Наннели
27
Келерт
11
Сахрауи
1
17
ван Хойдонк
10
Суслов
37
Халуш
37
Халуш
10
Суслов
45
Ману
4
ван Гелдерен
4
ван Гелдерен
45
Ману
6
Дуарте
11
Антман
11
Антман
6
Дуарте
7
Наннели
10
Ольссон
10
Ольссон
7
Наннели
19
Хайе
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
19
Хайе
Остались в запасе
Гронинген
Херенвен
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гронинген - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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