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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Волендам
Херенвен - Волендам: обзор матча 08 апреля 2023
Херенвен
08.04.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
2 : 1
Завершен
Волендам
6'
С. ван Хойдонк
33'
С. ван Хойдонк
18'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Волендам
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
90'
86'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
О. Буур
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
О. Сахрауи
80'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
80'
71'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Ф. Антонуччи
67'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Г. Ористанио
67'
Замена
Ф. Да Силва
️️️️
К. Твигт
46'
Замена
Д. Мирани
️️️️
Б. Бенамар
ГОЛ! 2:1!
С. ван Хойдонк
33'
18'
ГОЛ! 1:1!
Х. Верман
Пас отдал
К. Твигт
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
О. Сахрауи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
10
Франческо Антонуччи
АП
11
Гаэтано Ористанио
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
8
Флоран Да Силва
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
3-4-2-2
6
ван Оттеле
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
11
Сахрауи
27
Келерт
17
ван Хойдонк
1
3-3-1-2-1
1
Станкович
5
Бенамар
4
Мбуямба
2
Буур
4
Плат
6
Эйтинг
2
Джон Маркин
6
Твигт
10
Антонуччи
11
Ористанио
9
Верман
11
Сахрауи
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
11
Сахрауи
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
5
Бенамар
4
Мирани
4
Мирани
5
Бенамар
6
Твигт
8
Да Силва
8
Да Силва
6
Твигт
11
Ористанио
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
11
Ористанио
2
Буур
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
2
Буур
10
Антонуччи
7
ван Мегем
7
ван Мегем
10
Антонуччи
Остались в запасе
Херенвен
Волендам
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Херенвен - Волендам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
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