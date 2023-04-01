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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 01 апреля 2023
АЗ Алкмаар
01.04.2023, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
77'
М. Мердинк
5'
С. ван Хойдонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
Желтая карточка
М. Лахдо
90'
+9
90'
+4
Замена
А. Колассен
️️️️
П. ван Амерсфорт
Желтая карточка
М. ван Бредероде
90'
+1
86'
Желтая карточка
Ч. Наннели
85'
Желтая карточка
Р. Каиб
Желтая карточка
Т. Рейндерс
80'
78'
Замена
Р. Каиб
️️️️
О. Сахрауи
ГОЛ! 1:1!
М. Мердинк
Пас отдал
М. Лахдо
77'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
74'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
П. Хацидиакос
74'
67'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
С. Ольссон
67'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
64'
Замена
М. Мердинк
️️️️
В. Павлидис
64'
Желтая карточка
Й. Класи
52'
Пенальти не реализован!
Й. Карлссон
50'
Желтая карточка
Й. Карлссон
41'
5'
ГОЛ! 0:1!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
О. Сахрауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-3-3
13
Райан
6
Керкез
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
21
Одгор
21
Карлссон
14
Павлидис
3-4-2-2
27
ван Эвейк
4
Бохневич
6
ван Оттеле
19
Хайе
8
Тахири
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
27
Келерт
17
ван Хойдонк
1
4
Хацидиакос
10
Михайлович
10
Михайлович
4
Хацидиакос
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
14
Павлидис
9
Мердинк
9
Мердинк
14
Павлидис
11
Сахрауи
24
Каиб
24
Каиб
11
Сахрауи
10
Ольссон
7
Наннели
7
Наннели
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
25
Колассен
25
Колассен
9
ван Амерсфорт
17
ван Хойдонк
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Bernt Klaverboer
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
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