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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Утрехт
Херенвен - Утрехт: обзор матча 29 октября 2022
Херенвен
29.10.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 2
Завершен
Утрехт
33'
С. ван Хойдонк
44'
А. Дувикас
66'
М. Саньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Утрехт
90'
+1
Замена
Д. Боздоган
️️️️
С. ван де Стрек
89'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
Й. Торнстра
88'
Желтая карточка
О. Буссаид
Желтая карточка
Т. Хайе
81'
77'
Желтая карточка
С. ван де Стрек
77'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Замена
Т. Халилович
️️️️
А. Тахири
73'
Замена
А. Колассен
️️️️
Р. Аль-Хадж
73'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
С. Ольссон
73'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Саньян
64'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Д. Редан
64'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Ш. Клайбер
58'
Желтая карточка
Й. Торнстра
Желтая карточка
А. Тахири
45'
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Дувикас
Пас отдал
Й. Торнстра
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
М. Келерт
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мусса Силла
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
2-5-3
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
8
Тахири
27
Келерт
10
Ольссон
22
Аль-Хадж
17
ван Хойдонк
9
Сарр
22
4-2-2-2
1
Баркас
2
Клайбер
93
Саньян
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
20
Броуверс
21
Торнстра
18
Бут
22
ван де Стрек
9
Дувикас
10
Редан
8
Тахири
7
Халилович
7
Халилович
8
Тахири
10
Ольссон
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
10
Ольссон
22
Аль-Хадж
25
Колассен
25
Колассен
22
Аль-Хадж
2
Клайбер
5
тер Авест
5
тер Авест
2
Клайбер
22
ван де Стрек
70
Боздоган
70
Боздоган
22
ван де Стрек
10
Редан
49
Буссаид
49
Буссаид
10
Редан
21
Торнстра
13
Клюйверт
13
Клюйверт
21
Торнстра
Остались в запасе
Херенвен
Утрехт
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
18
Albert Lottin
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Мусса Силла
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Херенвен - Утрехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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