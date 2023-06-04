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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Херенвен
Твенте - Херенвен: обзор матча 04 июня 2023
Твенте
04.06.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Херенвен
11'
М. Влап
22'
Р. Преппер
45'
Д. Бренет
68'
В. Мисиджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Твенте - Херенвен
82'
Замена
Х. Али
️️️️
О. Сахрауи
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Р. Преппер
82'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
72'
ГОЛ! 4:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
Р. Зерруки
68'
67'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
60'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
60'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
60'
56'
Желтая карточка
Т. Хайе
46'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
П. ван Амерсфорт
46'
Замена
С. Ольссон
️️️️
А. Тахири
46'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
А. Колассен
ГОЛ! 3:0!
Д. Бренет
Пас отдал
В. Черны
45'
Желтая карточка
Р. Зерруки
34'
ГОЛ! 2:0!
Р. Преппер
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
Пас отдал
В. Черны
11'
Желтая карточка
М. Садилек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
25
Антуан Колассен
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
5
Плегесуэло
3
Преппер
30
Бренет
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
7
Мисиджан
9
Угальде
18
Черны
3-3-2-2
44
Нопперт
27
ван Эвейк
25
Брума
6
ван Оттеле
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
8
Тахири
27
Келерт
11
Сахрауи
17
ван Хойдонк
25
Колассен
3
Преппер
2
Хилгерс
2
Хилгерс
3
Преппер
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
11
Сахрауи
15
Али
15
Али
11
Сахрауи
8
Тахири
10
Ольссон
10
Ольссон
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
ван Амерсфорт
25
Колассен
7
Наннели
7
Наннели
25
Колассен
17
ван Хойдонк
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Твенте
Херенвен
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Твенте - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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