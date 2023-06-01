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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Твенте
Херенвен - Твенте: обзор матча 01 июня 2023
Херенвен
01.06.2023, четверг, 19:45
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Твенте
45+1'
Т. Хайе
19'
В. Черны
90+3'
М. Угальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Твенте
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Угальде
Пас отдал
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. ван Хойдонк
90'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
О. Сахрауи
90'
83'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
83'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Садилек
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
С. Ольссон
82'
81'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
81'
Желтая карточка
М. Угальде
79'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Влап
79'
Замена
С. Стейн
️️️️
В. Мисиджан
Замена
Д. Брума
️️️️
П. Бохневич
75'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
А. Колассен
75'
Желтая карточка
А. Колассен
71'
69'
Замена
В. Брама
️️️️
Р. Зерруки
Желтая карточка
М. ван Эвейк
63'
Желтая карточка
С. ван Оттеле
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хайе
Пас отдал
О. Сахрауи
45'
+1
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Черны
Пас отдал
М. Угальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
3-3-2-2
44
Нопперт
4
Бохневич
6
ван Оттеле
27
ван Эвейк
10
Ольссон
19
Хайе
8
Тахири
11
Сахрауи
27
Келерт
25
Колассен
17
ван Хойдонк
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
7
Мисиджан
9
Угальде
18
Черны
4
Бохневич
25
Брума
25
Брума
4
Бохневич
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
10
Ольссон
11
Сахрауи
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
11
Сахрауи
25
Колассен
7
Наннели
7
Наннели
25
Колассен
17
ван Хойдонк
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
17
ван Хойдонк
23
Садилек
6
Киоло
6
Киоло
23
Садилек
6
Зерруки
6
Брама
6
Брама
6
Зерруки
7
Мисиджан
14
Стейн
14
Стейн
7
Мисиджан
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Влап
Остались в запасе
Херенвен
Твенте
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Херенвен - Твенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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