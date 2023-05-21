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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Херенвен
ПСВ - Херенвен: обзор матча 21 мая 2023
ПСВ
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 3
Завершен
Херенвен
14'
И. Сангаре
79'
Л. де Йонг
85'
Х. Симонс (П)
33'
М. ван Эвейк
45+1'
А. Колассен
58'
А. Колассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Херенвен
Желтая карточка
Т. Азар
90'
+7
90'
+4
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. ван Хойдонк
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Х. Симонс
85'
84'
Желтая карточка
Д. Брума
ГОЛ! 2:3!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Верман
79'
Желтая карточка
А. Рамальо
77'
74'
Желтая карточка
М. Келерт
74'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
А. Колассен
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
П. ван Анхолт
69'
Желтая карточка
Ф. Мвене
65'
61'
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. Ольссон
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Колассен
Пас отдал
А. Тахири
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Эль-Гази
55'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Г. Тил
55'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Колассен
Пас отдал
М. ван Эвейк
33'
ГОЛ! 1:1!
М. ван Эвейк
ГОЛ! 1:0!
И. Сангаре
Пас отдал
Д. Брэнтуэйт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Херенвен
25
Джеффри Брума
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-1-1-3-1
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
2
Мвене
6
Сангаре
25
Верман
7
Симонс
20
Тил
21
Эль-Гази
26
де Йонг
3-3-2-3
27
ван Эвейк
6
ван Оттеле
25
Брума
19
Хайе
8
Тахири
10
Ольссон
27
Келерт
11
Сахрауи
25
Колассен
17
ван Хойдонк
1
21
Эль-Гази
9
Азар
9
Азар
21
Эль-Гази
15
ван Анхолт
11
Бакайоко
11
Бакайоко
15
ван Анхолт
20
Тил
21
Силва
21
Силва
20
Тил
25
Колассен
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
25
Колассен
10
Ольссон
7
Халилович
7
Халилович
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
ПСВ
Херенвен
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча ПСВ - Херенвен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
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