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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Херенвен
Утрехт - Херенвен: обзор матча 04 февраля 2023
Утрехт
04.02.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 0
Завершен
Херенвен
69'
А. Дувикас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Херенвен
90'
+4
Замена
Р. Каиб
️️️️
Т. Хайе
90'
Замена
Т. Халилович
️️️️
А. Тахири
86'
Желтая карточка
С. ван Оттеле
Замена
Н. Маэда
️️️️
Т. Бут
85'
Желтая карточка
Й. Торнстра
84'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
М. Саньян
74'
70'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
А. Колассен
70'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
С. Ольссон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дувикас
69'
66'
Желтая карточка
П. Бохневич
48'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Д. Брума
46'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
П. ван Амерсфорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Амин Юнес
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
24
Виргевер
93
Саньян
3
ван дер Хоорн
2
Клайбер
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
22
ван де Стрек
49
Буссаид
9
Дувикас
3-4-1-3
27
ван Эвейк
4
Бохневич
25
Брума
8
Тахири
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
19
Хайе
27
Келерт
17
ван Хойдонк
25
Колассен
1
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
93
Саньян
18
Бут
41
Маэда
41
Маэда
18
Бут
19
Хайе
24
Каиб
24
Каиб
19
Хайе
25
Брума
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
25
Брума
9
ван Амерсфорт
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
7
Халилович
7
Халилович
8
Тахири
10
Ольссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
10
Ольссон
25
Колассен
7
Наннели
7
Наннели
25
Колассен
Остались в запасе
Утрехт
Херенвен
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Утрехт - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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