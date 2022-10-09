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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - ПСВ
Херенвен - ПСВ: обзор матча 09 октября 2022
Херенвен
09.10.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
0 : 1
Завершен
ПСВ
75'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - ПСВ
90'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Х. Симонс
Желтая карточка
А. Колассен
89'
Замена
А. Колассен
️️️️
А. Тахири
80'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
С. ван Оттеле
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Верман
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. Ольссон
70'
Желтая карточка
С. ван Оттеле
52'
42'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
И. Сайбари
42'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Вертессен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
2-4-4
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
27
Келерт
10
Ольссон
8
Тахири
19
Хайе
9
Сарр
17
ван Хойдонк
22
6
ван Оттеле
4-1-2-2-1
44
Бенитес
2
Мвене
5
Рамальо
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
34
Сайбари
25
Верман
7
Симонс
18
Гакпо
35
Вертессен
6
ван Оттеле
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
6
ван Оттеле
10
Ольссон
7
Халилович
7
Халилович
10
Ольссон
8
Тахири
25
Колассен
25
Колассен
8
Тахири
34
Сайбари
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
34
Сайбари
7
Симонс
37
Ледесма
37
Ледесма
7
Симонс
35
Вертессен
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
35
Вертессен
Остались в запасе
Херенвен
ПСВ
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Херенвен - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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