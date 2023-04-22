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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Эммен
Херенвен - Эммен: обзор матча 22 апреля 2023
Херенвен
22.04.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 3
Завершен
Эммен
21'
С. ван Хойдонк
59'
С. ван Хойдонк (П)
47'
О. Ромени
75'
О. Ромени
90+1'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Эммен
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
О. Ромени
Пас отдал
Д. Ассеннун
90'
Замена
M. Bouchouari
️️️️
Р. Живкович
89'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
А. Эль-Мессауди
Замена
Т. Халилович
️️️️
П. ван Амерсфорт
87'
83'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
Ж. Антонисс
Замена
Ч. Наннели
️️️️
С. Ольссон
80'
75'
ГОЛ! 2:2!
О. Ромени
70'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Ю. Дирксен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. ван Хойдонк
59'
58'
Желтая карточка
М. те Верик
47'
ГОЛ! 1:1!
О. Ромени
Пас отдал
Ж. Антонисс
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
С. Ольссон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Эммен
13
Mickey van der Hart
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Lorenzo Burnet
ЦЗ
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Херенвен
35
Jesper van der Mark
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
7
Че Наннели
ПВ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
3-4-2-2
6
ван Оттеле
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
11
Сахрауи
27
Келерт
17
ван Хойдонк
1
3-2-2-1-2
13
18
13
Вендорп
23
те Верик
20
Араухо
26
Дирксен
11
Эль-Мессауди
10
Димерс
7
Антонисс
34
Живкович
10
Ромени
9
ван Амерсфорт
7
Халилович
7
Халилович
9
ван Амерсфорт
10
Ольссон
7
Наннели
7
Наннели
10
Ольссон
34
Живкович
11
11
34
Живкович
7
Антонисс
8
Бернаду
8
Бернаду
7
Антонисс
11
Эль-Мессауди
78
Ассеннун
78
Ассеннун
11
Эль-Мессауди
26
Дирксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
26
Дирксен
Остались в запасе
Херенвен
Эммен
35
Jesper van der Mark
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
35
Jesper van der Mark
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Eric Oelschlägel
ВР
14
Деннис Вос
ЛЗ
13
Michael Heylen
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ПЗ
25
Яри Влак
ЦП
18
Бен Шолте
АП
27
Аззеддин Туфики
АП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Херенвен - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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