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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 14 января 2023
Херенвен
14.01.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
0 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
33'
Д. де Вит
46'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
88'
Замена
М. Лахдо
️️️️
В. Павлидис
88'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Ольссон
81'
Замена
Р. Каиб
️️️️
П. ван Амерсфорт
81'
81'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Й. Одгор
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
J. van Aken
71'
71'
Замена
З. Ванхесден
️️️️
С. Беукема
Пенальти не реализован!
А. Сарр
69'
68'
Желтая карточка
Й. Карлссон
Замена
А. Колассен
️️️️
А. Тахири
60'
Замена
Т. Халилович
️️️️
С. ван Хойдонк
60'
59'
Желтая карточка
Т. Рейндерс
54'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
46'
ГОЛ! 0:2!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Ю. Сугавара
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Одгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
2-4-1-3
44
Нопперт
4
Бохневич
27
ван Эвейк
19
Хайе
10
Ольссон
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
27
Келерт
9
Сарр
17
ван Хойдонк
4
4-3-3
12
Верхюлст
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
6
Керкез
8
Класи
14
Рейндерс
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
21
Одгор
9
ван Амерсфорт
24
Каиб
24
Каиб
9
ван Амерсфорт
4
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
4
10
Ольссон
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
10
Ольссон
17
ван Хойдонк
7
Халилович
7
Халилович
17
ван Хойдонк
8
Тахири
25
Колассен
25
Колассен
8
Тахири
31
Беукема
13
Ванхесден
13
Ванхесден
31
Беукема
21
Одгор
26
Эвьен
26
Эвьен
21
Одгор
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
14
Павлидис
15
Лахдо
15
Лахдо
14
Павлидис
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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