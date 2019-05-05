Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Чамберс - статистика

Завершил карьеру
28 сентября 1985 (40)
#4 | Защитник
185 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
43
0
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
3 : 2
05.05.2019
Лидс
1' - 79'
79'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
27.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
22.04.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
4 : 0
19.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.04.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
2 : 0
10.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
30.03.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
16.03.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бристоль Сити
1 : 1
12.03.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вест Бромвич
1 : 1
09.03.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
02.03.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
23.02.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Норвич Сити
3 : 0
10.02.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Астон Вилла
2 : 1
26.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкберн
2 : 0
19.01.2019
Ипсвич Таун
1' - 90'
64'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2019
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
01.01.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Мидлсбро
2 : 0
29.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
4'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
15.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
73'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Сток Сити
2 : 0
08.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
28.11.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.11.2018
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Рединг
2 : 2
10.11.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
03.11.2018
Престон
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
3 : 0
27.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
2 : 0
24.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
20.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 3
06.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
02.10.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
29.09.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
15.09.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.09.2018
Норвич Сити
1' - 90'
26'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.08.2018
Блэкберн
1' - 90'
73'
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
1
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
5
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+