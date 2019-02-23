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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
Уиган Атлетик - Ипсвич Таун: обзор матча 23 февраля 2019
Уиган Атлетик
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
90+1'
Д. Гарнер
32'
У. Кин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
Р. Джеймс
90'
+1
73'
Желтая карточка
М. Кенлок
Желтая карточка
С. Морси
67'
56'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Кин
25'
Красная карточка
Й. Кнудсен
Желтая карточка
К. Нейсмит
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
3-4-1-1
32
Джонс
3
Нейсмит
22
Данкли
13
Фокс
33
Джеймс
8
Эванс
8
Морси
13
Пилкингтон
24
Якобс
11
Кларк
3-2-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
30
Кенлок
14
Бри
31
Джадж
23
Куанер
18
Кин
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ипсвич Таун
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Уиган Атлетик - Ипсвич Таун
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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