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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Астон Вилла
Ипсвич Таун - Астон Вилла: обзор матча 18 августа 2018
Ипсвич Таун
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
36'
Т. Чалоба
21'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Астон Вилла
80'
Желтая карточка
Д. МакГинн
65'
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
Ж. Донасьен
49'
Вторая желтая
А. Эдун
39'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чалоба
36'
Желтая карточка
А. Эдун
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
3-2-1-1-1
33
Биалковски
14
Эдун
2
Донасьен
4
Чамберс
3
Кнудсен
99
Чалоба
8
Скьюз
7
Эдвардс
10
Харрисон
4-4-1-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
21
Хаттон
17
Честер
4
Туанзебе
15
Йединак
37
Адома
7
МакГинн
8
Бьярнасон
10
Грилиш
26
Коджиа
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Астон Вилла
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ипсвич Таун - Астон Вилла
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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