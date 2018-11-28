Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бристоль Сити
Ипсвич Таун - Бристоль Сити: обзор матча 28 ноября 2018
Ипсвич Таун
28.11.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
32'
Ф. Сирс
58'
Ф. Сирс
55'
Б. Биалковски (АГ)
59'
Д. Патерсон
64'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
Д. Патерсон
Желтая карточка
Д. Спенс
78'
64'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Дьедиу
59'
ГОЛ! 2:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
Н. Элиассон
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сирс
58'
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Биалковски
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
К. Скьюз
32'
Желтая карточка
Д. Робертс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Лайам Уолш
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-2-2-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
12
Спенс
99
Чалоба
8
Скьюз
4
Даунс
11
Робертс
7
Эдвардс
20
Сирс
4-3-2
85
Мяенпяя
5
Пизано
26
Калас
6
Келли
4
Уэбстер
8
Уолш
7
Пак
17
Элиассон
35
Патерсон
18
Вайманн
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бристоль Сити
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
32
Джек Хант
ПЗ
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
1
Макс О'Лири
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ипсвич Таун - Бристоль Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Бристоль Сити
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+