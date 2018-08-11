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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ипсвич Таун
Ротерхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 11 августа 2018
Ротерхэм
11.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
90'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ипсвич Таун
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
90'
Желтая карточка
У. Волкс
71'
Желтая карточка
М. Палмер
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
4-4-2
1
Родак
6
Вуд
26
Винер
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
16
Палмер
11
Ньюэлл
28
Тейлор
14
Смит
19
Васселл
4-2-1-1
33
Биалковски
2
Донасьен
4
Чамберс
3
Кнудсен
99
Чалоба
8
Скьюз
18
Уорд
7
Эдвардс
10
Харрисон
Остались в запасе
Ротерхэм
Ипсвич Таун
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ротерхэм - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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