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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун: обзор матча 26 декабря 2018
Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
30'
П. Вшолек
34'
Д. Линч
74'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
ГОЛ! 3:0!
Н. Уэллс
74'
49'
Желтая карточка
Д. Спенс
Желтая карточка
П. Вшолек
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Линч
Пас отдал
Л. Фримен
34'
ГОЛ! 1:0!
П. Вшолек
30'
4'
Желтая карточка
Л. Чамберс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
4-3-2-1
1
Ламли
21
Бидуэлл
2
Ферлонг
37
Ляйстнер
6
Линч
21
Луонго
4
Сковен
10
Эзе
15
Фримен
22
Вшолек
21
Уэллс
3-2-2-2
1
Геркен
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
12
Спенс
18
Уорд
4
Даунс
20
Сирс
10
Харрисон
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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