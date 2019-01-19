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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ипсвич Таун
Блэкберн - Ипсвич Таун: обзор матча 19 января 2019
Блэкберн
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
65'
Д. Грэм (П)
74'
Д. Наттел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Наттел
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Наттел
Пас отдал
А. Армстронг
74'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
69'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Грэм
65'
64'
Желтая карточка
Л. Чамберс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
3-5-2
1
Райя
17
Белл
27
Трэвис
30
Эванс
17
Беннетт
23
Дак
6
Рид
6
Родуэлл
26
Ленихэн
12
Грэм
10
Армстронг
4-3-3
1
Геркен
4
Чамберс
39
Коллинс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
31
Джадж
8
Скьюз
20
Элдер
23
Куанер
20
Сирс
18
Кин
Остались в запасе
Блэкберн
Ипсвич Таун
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Ричард Смолвуд
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Блэкберн - Ипсвич Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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