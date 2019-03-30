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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Халл Сити
Ипсвич Таун - Халл Сити: обзор матча 30 марта 2019
Ипсвич Таун
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
14'
К. Гросицки
49'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Халл Сити
79'
Желтая карточка
Й. де Вейс
64'
Желтая карточка
Д. Маршалл
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Боуэн
Желтая карточка
Г. Эдвардс
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Марк Пью
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4-2-1
33
Биалковски
99
Чалоба
4
Чамберс
14
Бри
30
Кенлок
8
Скьюз
31
Джадж
7
Эдвардс
4-4-2
1
Маршалл
34
Кейн
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
8
Пью
18
Бэтти
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Халл Сити
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
15
Эвандро
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ипсвич Таун - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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