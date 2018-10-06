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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ипсвич Таун
Суонси - Ипсвич Таун: обзор матча 06 октября 2018
Суонси
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 3
Завершен
Ипсвич Таун
9'
Ж. Донасьен (АГ)
79'
Б. Целина
27'
Г. Эдвардс
31'
М. ван дер Хоорн (АГ)
84'
Т. Чалоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Родон
88'
84'
ГОЛ! 2:3!
Т. Чалоба
Пас отдал
Г. Уорд
81'
Желтая карточка
Т. Чалоба
ГОЛ! 2:2!
Б. Целина
Пас отдал
Б. МакКэй
79'
68'
Желтая карточка
А. Доззел
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. ван дер Хоорн
27'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эдвардс
Пас отдал
Ф. Сирс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Донасьен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
4-2-2-1
15
Нордфельдт
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
6
Родон
26
Ноутон
6
Гримес
14
Кэрролл
43
Целина
7
Джеймс
9
МакБарни
4-3-1-1
1
Геркен
28
Пеннингтон
4
Чамберс
2
Донасьен
99
Чалоба
21
Доззел
18
Уорд
8
Скьюз
7
Эдвардс
20
Сирс
Остались в запасе
Суонси
Ипсвич Таун
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Суонси - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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