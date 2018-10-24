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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ипсвич Таун
Лидс - Ипсвич Таун: обзор матча 24 октября 2018
Лидс
24.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
22'
К. Руф
66'
Л. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
Л. Купер
66'
50'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
31'
Желтая карточка
Ф. Даунс
ГОЛ! 1:0!
К. Руф
Пас отдал
П. Эрнандес
22'
Желтая карточка
Г. Берарди
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
4-1-1-2-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
6
Купер
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-2-1
33
Биалковски
28
Пеннингтон
4
Чамберс
12
Спенс
14
Эдун
3
Кнудсен
8
Скьюз
4
Даунс
20
Сирс
Остались в запасе
Лидс
Ипсвич Таун
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Лидс - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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