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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ипсвич Таун
Брентфорд - Ипсвич Таун: обзор матча 10 апреля 2019
Брентфорд
10.04.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
20'
Н. Мопе
28'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
С. Бенрахма
28'
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Бенрахма
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
4-1-3
12
Дэниэльс
3
Генри
15
Конса
17
Жанвье
28
Одубайо
14
Сойерс
11
Уоткинс
11
Мопе
10
Бенрахма
4-4-1
33
Биалковски
30
Кенлок
14
Бри
4
Чамберс
99
Чалоба
4
Даунс
31
Джадж
8
Бишоп
21
Доззел
23
Куанер
Остались в запасе
Брентфорд
Ипсвич Таун
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
4
Льюис МакЛед
ЦП
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
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