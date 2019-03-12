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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Бристоль Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 12 марта 2019
Бристоль Сити
12.03.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
32'
А. Уэбстер
68'
Л. Келли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Хант
90'
76'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Келли
ГОЛ! 1:0!
А. Уэбстер
32'
30'
Желтая карточка
А. Доззел
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Ипсвич Таун
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
4-3-3
26
Калас
6
Келли
4
Уэбстер
32
Хант
17
Элиассон
7
Пак
8
Браунхилл
18
Дьедиу
18
Вайманн
35
Патерсон
4-2-1
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Чамберс
29
Эммануэль
99
Чалоба
21
Доззел
31
Джадж
7
Эдвардс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Ипсвич Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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