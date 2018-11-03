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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Престон
Ипсвич Таун - Престон: обзор матча 03 ноября 2018
Ипсвич Таун
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 1
Завершен
Престон
45'
Ф. Сирс (П)
73'
П. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Престон
Желтая карточка
М. Пеннингтон
90'
+6
73'
ГОЛ! 1:1!
П. Галлахер
Желтая карточка
Д. Робертс
62'
57'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
Г. Эдвардс
51'
45'
Желтая карточка
Д. Джонсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Сирс
45'
Желтая карточка
Л. Чамберс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
3-2-2-2-1
33
Биалковски
12
Спенс
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
4
Даунс
8
Скьюз
11
Робертс
7
Эдвардс
20
Сирс
3-4-2
12
Максвелл
5
Кларк
6
Дэвис
23
Хантингтон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
47
Робинсон
24
Магуайр
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Престон
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ипсвич Таун - Престон
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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