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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ипсвич Таун
Мидлсбро - Ипсвич Таун: обзор матча 29 декабря 2018
Мидлсбро
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
37'
Д. Хагилл (П)
72'
М. Тавернье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
М. Тавернье
Пас отдал
Д. Хаусон
72'
Желтая карточка
М. Тавернье
65'
40'
Желтая карточка
Ф. Даунс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хагилл
37'
19'
Желтая карточка
Т. Чалоба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Мидлсбро
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
4-1-4-1
12
Рэндольф
23
Фрай
32
Фрэнд
4
Айяла
44
Флинт
17
Бешич
10
Уинг
16
Хаусон
19
Даунинг
6
Сэйвилл
9
Хагилл
3-2-1-1-1
1
Геркен
12
Спенс
4
Чамберс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
30
Кенлок
4
Даунс
7
Эдвардс
20
Сирс
Остались в запасе
Мидлсбро
Ипсвич Таун
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эндрю Лонерган
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
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