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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ипсвич Таун
Вест Бромвич - Ипсвич Таун: обзор матча 09 марта 2019
Вест Бромвич
09.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
4'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Д. Моррисон
90'
Желтая карточка
С. Филд
87'
Желтая карточка
Д. Мерфи
70'
47'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
33'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
ГОЛ! 1:0!
С. Йохансен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
10
Стефан Йохансен
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4-1-2-3
26
Джонстон
4
Адарабиойо
5
Бартли
15
Доусон
22
Таунсенд
8
Ливермор
10
Йохансен
25
Филлипс
34
Гэйл
16
Родригес
23
Мерфи
4-3-1-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
14
Бри
30
Кенлок
8
Бишоп
31
Джадж
8
Скьюз
7
Эдвардс
23
Куанер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
31
Джонатан Бонд
ВР
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
7
Джеймс Моррисон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
49
Саймон Доукинс
ЦП
16
Тристан Нидам
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Ипсвич Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
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