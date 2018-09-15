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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ипсвич Таун
Халл Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 15 сентября 2018
Халл Сити
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
3'
Д. Боуэн
89'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
Д. Ирвин
Пас отдал
Эвандро
89'
Желтая карточка
К. Стюарт
74'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Ф. Кэмпбелл
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
15
Эвандро
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
4
Элфик
30
де Вейс
3
Кингсли
32
Бурк
34
Кейн
15
Эвандро
18
Бэтти
7
Хенриксен
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
4-2-2-1
1
Геркен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
12
Спенс
3
Кнудсен
4
Даунс
8
Скьюз
7
Эдвардс
10
Грэм
19
Уолтерс
Остались в запасе
Халл Сити
Ипсвич Таун
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Халл Сити - Ипсвич Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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