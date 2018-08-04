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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Блэкберн
Ипсвич Таун - Блэкберн: обзор матча 04 августа 2018
Ипсвич Таун
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
5'
Г. Эдвардс
90+1'
А. Эдун
20'
Д. Грэм
29'
Б. Дак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Блэкберн
ГОЛ! 2:2!
А. Эдун
Пас отдал
Г. Эдвардс
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
88'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
83'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Б. Дак
Замена
Б. Моррис
️️️️
Ф. Сирс
79'
Желтая карточка
Л. Чамберс
73'
68'
Замена
Д. Наттел
️️️️
Д. Грэм
62'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Самуэль
Замена
А. Эдун
️️️️
Ф. Даунс
60'
53'
Желтая карточка
Э. Беннетт
Замена
Л. Вулфенден
️️️️
Д. Спенс
37'
Желтая карточка
Э. Харрисон
35'
29'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Уильямс
20'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грэм
ГОЛ! 1:0!
Г. Эдвардс
Пас отдал
Ф. Сирс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
10
Эллис Харрисон
ВР
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Пол Херст
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
26
Люк Вулфенден
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
32
Бен Моррис
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-2-2-1-1
10
Харрисон
3
Кнудсен
2
Донасьен
12
Спенс
4
Чамберс
99
Чалоба
4
Даунс
8
Скьюз
7
Эдвардс
20
Сирс
4-4-2
1
Райя
24
Ньямб
4
Малгрю
33
Уильямс
30
Эванс
26
Ленихэн
17
Беннетт
21
Смолвуд
23
Дак
9
Самуэль
12
Грэм
12
Спенс
26
Вулфенден
26
Вулфенден
12
Спенс
20
Сирс
32
Моррис
32
Моррис
20
Сирс
4
Даунс
14
Эдун
14
Эдун
4
Даунс
12
Грэм
9
Наттел
9
Наттел
12
Грэм
23
Дак
32
Конвэй
32
Конвэй
23
Дак
9
Самуэль
45
Палмер
45
Палмер
9
Самуэль
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Блэкберн
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
Главный тренер
Пол Херст
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ипсвич Таун - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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