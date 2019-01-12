Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ротерхэм
Ипсвич Таун - Ротерхэм: обзор матча 12 января 2019
Ипсвич Таун
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
31'
У. Кин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ротерхэм
Желтая карточка
Ф. Сирс
67'
Желтая карточка
К. Скьюз
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
У. Кин
31'
13'
Желтая карточка
З. Винер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-2-3
1
Геркен
99
Чалоба
4
Чамберс
39
Коллинс
28
Пеннингтон
20
Элдер
8
Скьюз
23
Куанер
20
Сирс
18
Кин
3-2-3-2
1
Родак
4
Робертсон
26
Раджет
26
Винер
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
26
Уайлс
28
Тейлор
14
Смит
7
Форд
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ротерхэм
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
44
Эмир Хьюс
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
49
Саймон Доукинс
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Ипсвич Таун - Ротерхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Ротерхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+