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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ипсвич Таун
Сток Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 08 декабря 2018
Сток Сити
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
45+2'
Т. Инс
60'
Д. Аллен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ипсвич Таун
66'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
ГОЛ! 2:0!
Д. Аллен
Пас отдал
Э. Питерс
60'
ГОЛ! 1:0!
Т. Инс
Пас отдал
С. Клукас
45'
+2
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Уилльямс
15
Мартина
17
Шоукросс
7
Аллен
10
Инс
18
Вудс
6
Клукас
23
Афобе
38
Бераино
3-2-1-1-1
1
Геркен
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
12
Спенс
4
Даунс
11
Робертс
20
Сирс
Остались в запасе
Сток Сити
Ипсвич Таун
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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