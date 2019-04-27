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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ипсвич Таун
Шеффилд Юнайтед - Ипсвич Таун: обзор матча 27 апреля 2019
Шеффилд Юнайтед
27.04.2019, суббота, 19:15
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
24'
С. Хоган
72'
Д. О'Коннелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
Д. О'Коннелл
Пас отдал
Д. Флек
72'
45'
+2
Желтая карточка
А. Джадж
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
Пас отдал
Д. О'Коннелл
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
31
Даффи
13
Флек
32
Балдок
10
Норвуд
17
МакГолдрик
25
Хоган
3-4-1
1
Геркен
30
Кенлок
14
Бри
4
Чамберс
31
Джадж
4
Даунс
8
Бишоп
8
Скьюз
18
Кин
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ипсвич Таун
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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