Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ипсвич Таун
Рединг - Ипсвич Таун: обзор матча 10 ноября 2018
Рединг
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 2
Завершен
Ипсвич Таун
7'
Я. Мейте
84'
Я. Мейте
5'
Г. Эдвардс
11'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ипсвич Таун
86'
Желтая карточка
Д. Спенс
ГОЛ! 2:2!
Я. Мейте
Пас отдал
Л. Бакуна
84'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Чамберс
Желтая карточка
М. Барроу
13'
11'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сирс
Пас отдал
Б. Биалковски
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
Пас отдал
С. Бэлдок
7'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
4-5-1
31
Яаккола
17
Идом
26
Мур
6
Блэкетт
16
О'Ши
10
Бакуна
4
Келли
77
Барроу
11
Мейте
4
Риномхота
9
Бэлдок
3-2-2-2-1
33
Биалковски
28
Пеннингтон
4
Чамберс
3
Кнудсен
99
Чалоба
12
Спенс
8
Скьюз
4
Даунс
7
Эдвардс
11
Робертс
20
Сирс
Остались в запасе
Рединг
Ипсвич Таун
8
Джон Свифт
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
28
Сэм Уокер
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Рединг - Ипсвич Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ипсвич Таун
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+