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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ипсвич Таун
Миллуолл - Ипсвич Таун: обзор матча 27 октября 2018
Миллуолл
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
26'
Л. Грегори
51'
Л. Грегори
70'
Р. Леонард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ипсвич Таун
ГОЛ! 3:0!
Р. Леонард
70'
57'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
ГОЛ! 2:0!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Купер
51'
ГОЛ! 1:0!
Л. Грегори
Пас отдал
Д. Купер
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
4-1-3-2
13
Амос
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
3
Фергюсон
18
Леонард
38
Скалак
9
Грегори
19
Эллиотт
4-4-1
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
99
Чалоба
8
Скьюз
4
Даунс
18
Уорд
21
Доззел
20
Сирс
Остались в запасе
Миллуолл
Ипсвич Таун
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Миллуолл - Ипсвич Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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