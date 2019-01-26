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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ипсвич Таун
Астон Вилла - Ипсвич Таун: обзор матча 26 января 2019
Астон Вилла
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
6'
Т. Абрахам
61'
Т. Абрахам (П)
76'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ипсвич Таун
Желтая карточка
К. Хурихейн
84'
Желтая карточка
Л. Калинич
78'
76'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сирс
Пас отдал
Ф. Даунс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Абрахам
61'
Желтая карточка
А. Эль-Гази
27'
14'
Желтая карточка
М. Кенлок
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Хурихейн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
4-4-1-1
91
Калинич
3
Тэйлор
4
Элфик
21
Хаттон
17
Честер
7
МакГинн
14
Хурихейн
12
Уилэн
37
Адома
21
Эль-Гази
18
Абрахам
3-2-3-2
33
Биалковски
30
Кенлок
4
Чамберс
39
Коллинс
99
Чалоба
28
Пеннингтон
8
Скьюз
4
Даунс
31
Джадж
20
Сирс
18
Кин
Остались в запасе
Астон Вилла
Ипсвич Таун
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Дин Геркен
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
20
Каллум Элдер
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Ипсвич Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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