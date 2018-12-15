Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
Ипсвич Таун - Уиган Атлетик: обзор матча 15 декабря 2018
Ипсвич Таун
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
67'
Ф. Сирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Д. Робертс
84'
Желтая карточка
Л. Чамберс
73'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сирс
Пас отдал
Д. Робертс
67'
50'
Желтая карточка
К. Коннолли
Желтая карточка
Т. Чалоба
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
18
Гари Робертс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
3-2-1-1-1
1
Геркен
3
Кнудсен
4
Чамберс
28
Пеннингтон
12
Спенс
99
Чалоба
4
Даунс
11
Робертс
20
Сирс
4-4-1
28
Уолтон
14
Бирн
4
Кипр
33
Берн
6
Коннолли
8
Морси
8
Эванс
33
Джеймс
18
Робертс
28
Григг
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Уиган Атлетик
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
19
Гейвин Мэсси
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Ипсвич Таун - Уиган Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
Новости команд
Все
Ипсвич Таун
Уиган Атлетик
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:14
«Ипсвич Таун» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ипсвича» и «Борнмута» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+