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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 13 апреля 2019
Ипсвич Таун
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
46'
Г. Эдвардс
7'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
80'
Желтая карточка
Д. Дэвис
ГОЛ! 1:1!
Г. Эдвардс
46'
Желтая карточка
Л. Чамберс
45'
+2
Желтая карточка
К. Скьюз
44'
Желтая карточка
Д. Коллинс
42'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
М. Колен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
4-4-1-1
33
Биалковски
30
Кенлок
39
Коллинс
4
Чамберс
29
Эммануэль
8
Скьюз
8
Бишоп
21
Доззел
31
Джадж
7
Эдвардс
23
Куанер
4-3-1-1
1
Камп
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
24
Педерсен
34
Адамс
20
Гарднер
16
Дэвис
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бирмингем Сити
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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