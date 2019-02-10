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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ипсвич Таун
Норвич Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 10 февраля 2019
Норвич Сити
10.02.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
2'
О. Эрнандес
65'
Т. Пукки
80'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ипсвич Таун
Желтая карточка
Т. Кантвелл
90'
90'
Желтая карточка
Ф. Даунс
ГОЛ! 3:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
80'
Желтая карточка
М. Стиперманн
79'
Желтая карточка
Т. Трибулл
76'
ГОЛ! 2:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Э. Буэндия
65'
32'
Желтая карточка
К. Скьюз
ГОЛ! 1:0!
О. Эрнандес
Пас отдал
М. Вранчич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
8
Тедди Бишоп
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
28
Трибулл
8
Вранчич
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-2-2
33
Биалковски
4
Чамберс
28
Пеннингтон
3
Кнудсен
99
Чалоба
14
Бри
31
Джадж
8
Скьюз
20
Сирс
18
Кин
Остались в запасе
Норвич Сити
Ипсвич Таун
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
1
Дин Геркен
ВР
8
Тедди Бишоп
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
8
Тедди Бишоп
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Норвич Сити - Ипсвич Таун
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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