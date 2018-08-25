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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун: обзор матча 25 августа 2018
Шеффилд Уэнсдэй
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
16'
Л. Жоао
77'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
ГОЛ! 2:0!
Л. Жоао
77'
70'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Желтая карточка
А. Нухиу
45'
Желтая карточка
Б. Беннэн
43'
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
Б. Беннэн
16'
14'
Желтая карточка
Э. Харрисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
3-2-3
25
Доусон
3
Рич
6
Пелюпесси
12
Лис
10
Беннэн
2
Палмер
9
Нухиу
7
Матиаш
19
Жоао
3-2-1-1
33
Биалковски
2
Донасьен
14
Эдун
3
Кнудсен
99
Чалоба
4
Чамберс
7
Эдвардс
10
Харрисон
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
11
Джордан Робертс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ипсвич Таун
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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