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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Миллуолл
Ипсвич Таун - Миллуолл: обзор матча 01 января 2019
Ипсвич Таун
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 3
Завершен
Миллуолл
60'
Ш. Фергюсон (П)
68'
Д. Купер
76'
Т. Эллиотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Миллуолл
76'
ГОЛ! 0:3!
Т. Эллиотт
Пас отдал
Э. О'Брайен
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Купер
Пас отдал
Т. Эллиотт
66'
Желтая карточка
С. Морисон
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Фергюсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
10
Эллис Харрисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Миллуолл
13
Бен Амос
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
3-2-2-2
1
Геркен
12
Спенс
4
Чамберс
30
Кенлок
28
Пеннингтон
99
Чалоба
4
Даунс
8
Бишоп
10
Харрисон
20
Сирс
4-4-2
31
Арчер
3
Уоллес
5
Купер
2
Ромео
3
Мередит
17
Уоллес
8
Танниклифф
18
Леонард
3
Фергюсон
48
О'Брайен
19
Эллиотт
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Миллуолл
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Бен Амос
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Джордан Робертс
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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