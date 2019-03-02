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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Рединг
Ипсвич Таун - Рединг: обзор матча 02 марта 2019
Ипсвич Таун
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
83'
Г. Эдвардс
19'
Н. Оливейра
90'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
М. Барроу
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Барроу
Желтая карточка
Г. Эдвардс
85'
ГОЛ! 1:1!
Г. Эдвардс
Пас отдал
К. Куанер
83'
37'
Желтая карточка
Л. Мур
19'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Г. МакКлири
13'
Желтая карточка
Н. Оливейра
12'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
3-2-2-1
33
Биалковски
28
Пеннингтон
39
Коллинс
4
Чамберс
14
Бри
30
Кенлок
8
Бишоп
31
Джадж
23
Куанер
4-4-2
1
Мартинес
26
Мур
3
Миазга
17
Идом
6
Блэкетт
8
Бэйкер
14
Эджария
11
Мейте
8
Свифт
7
Оливейра
12
МакКлири
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Рединг
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
1
Дин Геркен
ВР
8
Коул Скьюз
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Ипсвич Таун - Рединг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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