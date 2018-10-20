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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 октября 2018
Ипсвич Таун
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
13'
Д. Геркен (АГ)
45+2'
Т. Хемед (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
53'
Желтая карточка
Д. Линч
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Хемед
13'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Геркен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
2
Жануа Донасьен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-1
1
Геркен
99
Чалоба
4
Чамберс
28
Пеннингтон
2
Донасьен
8
Скьюз
18
Уорд
21
Доззел
7
Эдвардс
20
Сирс
3-2-2-2-1
1
Ламли
6
Линч
37
Ляйстнер
22
Ранхель
5
Кэмерон
21
Бидуэлл
10
Эзе
21
Луонго
22
Вшолек
15
Фримен
10
Хемед
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
10
Джордан Грэм
ЛВ
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
1 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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