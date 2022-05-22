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Хорхе Молина
Статистика
Хорхе Молина - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1982 (44), Алькой
#19 | Нападающий
Испания
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Товарищеские матчи 2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
32
10
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0 : 0
22.05.2022
Эспаньол
1' - 90'
72'
72'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2 : 0
15.05.2022
Гранада
1' - 78'
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
1 : 0
10.05.2022
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 6
07.05.2022
Гранада
51' - 90'
69, 90'
55'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 1
01.05.2022
Сельта
76' - 90'
90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 4
17.04.2022
Леванте
1' - 80'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
4 : 2
08.04.2022
Гранада
83' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
2 : 2
03.04.2022
Райо Вальекано
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
2 : 3
19.03.2022
Гранада
1' - 84'
77'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
61' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
3 : 1
05.03.2022
Гранада
66' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
0 : 0
28.02.2022
Кадис
85' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 4
19.02.2022
Вильярреал
1' - 87'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2022
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 0
06.02.2022
Гранада
62' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
0 : 2
23.01.2022
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
4 : 2
20.01.2022
Гранада
1' - 90'
13'
71'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
1 : 1
08.01.2022
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
0 : 0
02.01.2022
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Гранада
2 : 1
22.12.2021
Атлетико
1' - 79'
61'
17'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
4 : 1
19.12.2021
Мальорка
1' - 90'
20, 61, 90'
Испания. Примера, 17 тур
Кадис
1 : 1
13.12.2021
Гранада
1' - 90'
88'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
2 : 1
03.12.2021
Алавес
1' - 71'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 2
26.11.2021
Гранада
1' - 90'
34'
25'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
1 : 4
21.11.2021
Реал
59' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 0
06.11.2021
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0 : 3
01.11.2021
Гранада
1' - 72'
Испания. Примера, 11 тур
Гранада
1 : 1
28.10.2021
Хетафе
57' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1 : 1
22.10.2021
Гранада
71' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 0
03.10.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 0
27.09.2021
Гранада
68' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 3
23.09.2021
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
1 : 1
20.09.2021
Гранада
1' - 67'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 2
13.09.2021
Бетис
84' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
4 : 0
29.08.2021
Гранада
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
21.08.2021
Валенсия
67' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
0 : 0
16.08.2021
Гранада
80' - 90'
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