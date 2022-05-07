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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Гранада
Мальорка - Гранада: обзор матча 07 мая 2022
Мальорка
07.05.2022, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 6
Завершен
Гранада
28'
С. Севилья
58'
А. Раильо
6'
Л. Суарес
46'
С. Эскудеро
55'
А. Пуэртас
69'
Х. Молина
78'
М. Узуни
90'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Гранада
90'
ГОЛ! 2:6!
Х. Молина
Пас отдал
Куини
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Т. Кубо
85'
Замена
Б. Оливан
️️️️
Х. Коста
85'
83'
Желтая карточка
Н. Петрович
78'
ГОЛ! 2:5!
М. Узуни
77'
Замена
С. Ариас
️️️️
С. Эскудеро
76'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Пуэртас
69'
ГОЛ! 2:4!
Х. Молина
Пас отдал
М. Гоналон
Замена
Анхель
️️️️
С. Севилья
68'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
68'
Желтая карточка
М. Вальент
67'
62'
Замена
М. Узуни
️️️️
Д. Мачис
62'
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Кольядо
60'
Желтая карточка
Д. Дуарте
ГОЛ! 2:3!
А. Раильо
Пас отдал
П. Маффео
58'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Пуэртас
Пас отдал
Х. Молина
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Абдон
53'
51'
Замена
Х. Молина
️️️️
Л. Суарес
46'
ГОЛ! 1:2!
С. Эскудеро
Желтая карточка
П. Маффео
45'
+4
Желтая карточка
А. Раильо
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Севилья
Пас отдал
В. Мурики
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
24
Коста
24
Вальент
21
Раильо
24
Маффео
8
Севилья
14
Баба
14
Родригес
14
Кубо
9
Абдон
19
Мурики
4-2-3-1
81
Максимиану
17
Куини
16
Диас
22
Дуарте
18
Эскудеро
6
Милья
18
Петрович
7
Пуэртас
10
Кольядо
11
Мачис
97
Суарес
24
Коста
5
Оливан
5
Оливан
24
Коста
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
14
Кубо
19
Льябрес
19
Льябрес
14
Кубо
9
Абдон
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Абдон
8
Севилья
9
Анхель
9
Анхель
8
Севилья
7
Пуэртас
5
Санчес
5
Санчес
7
Пуэртас
18
Эскудеро
4
Ариас
4
Ариас
18
Эскудеро
10
Кольядо
25
Гоналон
25
Гоналон
10
Кольядо
11
Мачис
10
Узуни
10
Узуни
11
Мачис
97
Суарес
19
Молина
19
Молина
97
Суарес
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Аарон Эскандель
ВР
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Мальорка - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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