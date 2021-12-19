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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Мальорка
Гранада - Мальорка: обзор матча 19 декабря 2021
Гранада
19.12.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 1
Завершен
Мальорка
20'
Х. Молина
61'
Х. Молина
90+1'
Х. Молина
90+7'
А. Пуэртас
24'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Мальорка
ГОЛ! 4:1!
А. Пуэртас
Пас отдал
Л. Суарес
90'
+7
ГОЛ! 3:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Пуэртас
90'
+1
Замена
С. Ариас
️️️️
Д. Мачис
80'
80'
Замена
Б. Оливан
️️️️
Х. Коста
80'
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
77'
Желтая карточка
И. Баба
69'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Руис де Галаррета
69'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
П. Маффео
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
68'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
61'
60'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
Желтая карточка
Куини
50'
47'
Желтая карточка
А. Седлар
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Х. Коста
Желтая карточка
М. Гоналон
22'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
Л. Суарес
20'
Желтая карточка
Л. Милья
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4-1-1-2-2
81
Максимиану
21
Нева
16
Торренте
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
6
Милья
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
4-2-3-1
1
Рейна
24
Маффео
15
Седлар
24
Вальент
24
Коста
14
Баба
16
Руис де Галаррета
14
Кубо
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Анхель
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
11
Мачис
4
Ариас
4
Ариас
11
Мачис
24
Коста
5
Оливан
5
Оливан
24
Коста
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
24
Маффео
14
Ниньо
14
Ниньо
24
Маффео
Остались в запасе
Гранада
Мальорка
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Гранада - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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