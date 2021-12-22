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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 22 декабря 2021
Гранада
22.12.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
17'
Д. Мачис
61'
Х. Молина
2'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
Желтая карточка
Р. Торренте
90'
+5
Замена
К. Бакка
️️️️
Л. Суарес
90'
Желтая карточка
Мончу
86'
Замена
Мончу
️️️️
И. Руис
79'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Х. Молина
79'
78'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
И. Руис
69'
68'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
68'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
68'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Л. Максимиану
66'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
Д. Мачис
66'
ГОЛ! 2:1!
Х. Молина
Пас отдал
Л. Суарес
61'
Замена
В. Диас
️️️️
С. Ариас
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Х. Молина
17'
7'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
2'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
2
Киран Триппьер
ПП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
15
Брайан Сарагоса
ЦП
6
Мончу
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-2-2-2
81
Максимиану
21
Нева
16
Торренте
5
Санчес
4
Ариас
8
Руис
6
Милья
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
3-3-2-2
13
Облак
18
Фелипе
19
Кондогбиа
22
Эрмосо
2
Триппьер
6
Коке
7
Де Пауль
18
Лемар
10
Карраско
79
Феликс
9
Суарес
11
Мачис
18
Эскудеро
18
Эскудеро
11
Мачис
4
Ариас
16
Диас
16
Диас
4
Ариас
19
Молина
88
Брайс
88
Брайс
19
Молина
8
Руис
6
Мончу
6
Мончу
8
Руис
97
Суарес
70
Бакка
70
Бакка
97
Суарес
10
Карраско
6
Лоди
6
Лоди
10
Карраско
19
Кондогбиа
16
Эррера
16
Эррера
19
Кондогбиа
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
15
Брайан Сарагоса
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
42
Хави Серрано
ЦП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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