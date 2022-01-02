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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Гранада
Эльче - Гранада: обзор матча 02 января 2022
Эльче
02.01.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Гранада
81'
Замена
И. Руис
️️️️
М. Гоналон
81'
Замена
А. Соро
️️️️
А. Пуэртас
Замена
П. Пьятти
️️️️
Г. Каррийо
80'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
69'
Замена
П. Милья
️️️️
Фидель
69'
64'
Замена
В. Диас
️️️️
Куини
58'
Желтая карточка
Куини
Замена
Г. Верду
️️️️
Х. Пасторе
54'
Красная карточка
Д. Гонсалес
47'
45'
+8
Желтая карточка
Л. Суарес
45'
+6
Желтая карточка
Д. Мачис
Желтая карточка
Т. Моренте
45'
+5
Желтая карточка
Х. Пасторе
45'
+5
Желтая карточка
Фидель
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
Гранада
96
Луис Абрам
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
4-2-3-1
13
Бадия
22
Мохика
16
Гонсалес
6
Бигас
13
Паласиос
6
Гумбау
8
Маскарель
10
Фидель
15
Пасторе
20
Моренте
9
Каррийо
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
16
Торренте
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
7
Пуэртас
11
Мачис
19
Молина
97
Суарес
15
Пасторе
5
Верду
5
Верду
15
Пасторе
10
Фидель
11
Милья
11
Милья
10
Фидель
9
Каррийо
10
Пьятти
10
Пьятти
9
Каррийо
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
17
Куини
16
Диас
16
Диас
17
Куини
25
Гоналон
8
Руис
8
Руис
25
Гоналон
7
Пуэртас
29
Соро
29
Соро
7
Пуэртас
Остались в запасе
Эльче
Гранада
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
96
Луис Абрам
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
96
Луис Абрам
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эльче - Гранада
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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