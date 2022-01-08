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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 08 января 2022
Гранада
08.01.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
89'
А. Пуэртас
57'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Барселона
Желтая карточка
К. Бакка
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Пуэртас
89'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
84'
Замена
К. Бакка
️️️️
Куини
84'
80'
Вторая желтая
Гави
69'
Желтая карточка
М. Депай
Замена
А. Кольядо
️️️️
Д. Мачис
68'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
В. Диас
68'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
62'
61'
Замена
М. Депай
️️️️
Л. де Йонг
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Д. Алвес
56'
Желтая карточка
К. Лангле
54'
Замена
К. Лангле
️️️️
Э. Гарсия
Желтая карточка
М. Гоналон
31'
22'
Желтая карточка
Гави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-1-2-2
81
Максимиану
21
Нева
17
Куини
16
Торренте
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
3
Пике
24
Гарсия
18
Альба
5
Бускетс
6
Гонсалес
6
Гави
9
Хутгла
10
Дембеле
26
де Йонг
11
Мачис
10
Кольядо
10
Кольядо
11
Мачис
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
16
Диас
22
Дуарте
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
17
Куини
70
Бакка
70
Бакка
17
Куини
24
Гарсия
2
Лангле
2
Лангле
24
Гарсия
26
де Йонг
10
Депай
10
Депай
26
де Йонг
Остались в запасе
Гранада
Барселона
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
6
Мончу
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Гранада - Барселона
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
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