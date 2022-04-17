Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Леванте
Гранада - Леванте: обзор матча 17 апреля 2022
Гранада
17.04.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 4
Завершен
Леванте
90+2'
А. Кольядо
17'
Д. Гомес
56'
Х. Луис Моралес (П)
77'
М. Мальса
90+5'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Леванте
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Р. Сольдадо
Пас отдал
М. Пубиль
ГОЛ! 1:3!
А. Кольядо
Пас отдал
Д. Мачис
90'
+2
80'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
М. Аресо
️️️️
Х. Молина
80'
Замена
И. Руис
️️️️
Н. Петрович
80'
79'
Желтая карточка
Д. Карденас
77'
ГОЛ! 0:3!
М. Мальса
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
Д. Мачис
74'
Замена
А. Монторо
️️️️
Л. Милья
70'
Замена
М. Узуни
️️️️
А. Пуэртас
70'
Желтая карточка
Н. Петрович
69'
68'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Д. Гомес
63'
Замена
О. Дуарте
️️️️
С. Поштиго
63'
Замена
М. Мальса
️️️️
Н. Радойя
56'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Луис Моралес
Вторая желтая
Х. Санчес
54'
Замена
А. Кольядо
️️️️
В. Диас
46'
46'
Замена
М. Пубиль
️️️️
Х. Мирамон
Желтая карточка
Х. Санчес
44'
40'
Желтая карточка
Н. Радойя
Желтая карточка
В. Диас
35'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
17
Никола Вукчевич
ОП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-2-2-1
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
22
Дуарте
18
Эскудеро
16
Диас
18
Петрович
6
Милья
11
Мачис
7
Пуэртас
19
Молина
3-2-2-2
25
Карденас
21
Поштиго
21
Рубен Везо
22
Радойя
17
Сон
44
Пьер
18
Пепелу
16
Мелеро
99
Гомес
25
Моралес
16
Диас
10
Кольядо
10
Кольядо
16
Диас
18
Петрович
8
Руис
8
Руис
18
Петрович
6
Милья
19
Монторо
19
Монторо
6
Милья
7
Пуэртас
10
Узуни
10
Узуни
7
Пуэртас
19
Молина
19
Аресо
19
Аресо
19
Молина
22
Радойя
11
Мальса
11
Мальса
22
Радойя
21
Поштиго
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Поштиго
21
Мирамон
18
Пубиль
18
Пубиль
21
Мирамон
99
Гомес
21
Кантеро
21
Кантеро
99
Гомес
25
Моралес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
25
Моралес
Остались в запасе
Гранада
Леванте
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Гранада - Леванте
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Леванте
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+